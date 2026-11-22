Mostly cloudy in much of Wyoming on Monday with gradually clearing skies in some areas. Partly cloudy to mostly clear overnight. Highs in the 30s and low 40s. Lows from the single digits to low 20s.
Central:
Casper: Mostly cloudy today with a high near 41 and gradually clearing skies overnight with a low near 22.
Riverton: Mostly cloudy today with a high near 39 and gradually becoming clear overnight with a low near 16.
Glenrock: Patchy fog before 8 a.m., mostly cloudy today with a high near 38 and cloudy, gradually becoming partly cloudy overnight with a low near 20.
Southwest:
Evanston: Gradually clearing skies today with a high near 34 and mostly clear overnight with a low near 15.
Green River: Gradually becoming mostly sunny today with a high near 37 and mostly clear overnight a low near 17.
Kemmerer: Gradually becoming sunny today with a high near 34 and mostly clear overnight a low near 14.
Western Wyoming:
Pinedale: Patchy fog before 10 a.m., gradually becoming mostly sunny today with a high near 31 and mostly clear overnight a low near 10.
Alpine: Chance of snow mainly before noon, gradually becoming mostly sunny today with a high near 36 and partly cloudy overnight with a low near 17.
Big Piney: Patchy fog before 11 a.m., gradually becoming mostly sunny today with a high near 32 and mostly clear overnight a low near 5.
Northwest:
Dubois: Slight chance of snow after 1 p.m., gradually clearing skies today with a high near 35 and mostly clear overnight with a low near 17.
Jackson: Patchy fog before 9 a.m., chance of snow mainly before noon, gradually becoming mostly sunny today with a high near 36 and partly cloudy overnight with a low near 13.
Old Faithful in Yellowstone National Park: Areas of fog before 11 a.m., chance of snow mainly after 1 p.m., mostly cloudy today with a high near 31 and mostly cloudy overnight with a low near 16.
Bighorn Basin:
Thermopolis: Patchy fog before 9 a.m., mostly cloudy today with a high near 40 and partly cloudy overnight with a low near 18.
Cody: Mostly cloudy today with a high near 36 and partly cloudy overnight with a low near 21.
Powell: Areas of fog before 9 a.m., mostly cloudy today with a high near 35 and partly cloudy overnight with a low near 16.
North Central:
Buffalo: Mostly cloudy today with a high near 35 and gradually clearing skies overnight with a low near 24.
Sheridan: Patchy fog before 11 a.m., mostly cloudy today with a high near 32 and mostly cloudy overnight with a low near 12.
Ranchester: Patchy fog before 11 a.m., mostly cloudy today with a high near 34 and mostly cloudy overnight with a low near 14.
Northeast:
Gillette: Mostly cloudy today with a high near 32 and wind gusts as high as 24 mph. Gradually clearing skies overnight with a low near 18 and wind gusts as high as 17 mph.
Newcastle: Mostly cloudy today with a high near 33 and cloudy, gradually becoming partly cloudy overnight with a low near 23.
Hulett: Mostly cloudy today with a high near 36 and cloudy, gradually becoming partly cloudy overnight with a low near 20.
Eastern Plains:
Torrington: Partly sunny today with a high near 41 and mostly cloudy overnight with a low near 23.
Douglas: Patchy freezing fog before 8 a.m., mostly cloudy today with a high near 38 and cloudy, gradually becoming partly cloudy overnight with a low near 20.
Midwest: Patchy fog before 10 a.m., mostly cloudy today with a high near 37 and gradually clearing skies overnight with a low near 17.
Southeast:
Cheyenne: Mostly cloudy today with a high near 42 and mostly cloudy overnight with a low near 20.
Laramie: Mostly cloudy today with a high near 40 and gradually becoming mostly clear overnight with a low near 19.
Chugwater: Increasing clouds today with a high near 42 and breezy, cloudy, gradually becoming partly cloudy overnight with a low near 24 and wind from 15-20 mph.
South Central:
Rawlins: Mostly cloudy today with a high near 39 and gradually becoming mostly clear overnight with a low near 16.
Encampment: Mostly cloudy today with a high near 39 and gradually clearing skies overnight with a low near 18.
Wamsutter: Cloudy today with a high near 37 and gradually becoming clear overnight a low near 14.