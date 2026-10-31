Don Day's Wyoming Weather Forecast: Sunday, November 1, 2026

Chance of rain in Wyoming on Sunday and overnight with snow in some locations. Highs from near 40 to the low 60s. Lows from the upper 20s to mid 40s.
Central:
Casper: Chance of rain mainly after 1 p.m., cloudy today with a high near 59 and breezy overnight with rain near certain mainly after midnight, a low near 38 and wind gusts as high as 25 mph.
Riverton: Rain likely after 10 a.m., cloudy today with a high near 52 and cloudy and breezy overnight with rain likely, a low near 38 and wind gusts as high as 31 mph.
Jeffrey City: Rain likely, breezy today with a high near 52 and wind gusts as high as 23 mph. Breezy overnight with rain likely, a low near 33 and wind gusts as high as 24 mph.
Southwest:
Evanston: Rain today with a high near 44 and rain and snow near certain overnight with a low near 32.
Green River: Rain likely mainly before 10 a.m., cloudy and breezy today with a high near 54 and wind gusts as high as 23 mph. Breezy overnight with rain and snow likely, a low near 36 and wind gusts as high as 37 mph.
Cokeville: Rain near certain today with a high near 45 and cloudy overnight with a chance of rain and snow, a low near 28 and wind gusts as high as 20 mph.
Western Wyoming:
Pinedale: Rain, breezy today with a high near 43 and wind gusts as high as 23 mph. Cloudy overnight with a chance of rain and snow, a low near 32 and wind gusts as high as 21 mph.
Alpine: Rain near certain today with a high near 45 and rain and snow near certain overnight with a low near 34.
Big Piney: Rain near certain today with a high near 45 and mostly cloudy overnight with a chance of rain and snow, a low near 29 and wind gusts as high as 21 mph.
Northwest:
Dubois: Rain and snow likely today with a high near 40 and cloudy overnight with rain and snow likely and a low near 34.
Jackson: Rain near certain today with a high near 45 and rain and snow likely overnight with a low near 32.
Old Faithful in Yellowstone National Park: Rain and snow near certain today with a high near 41 and rain and snow overnight with a low near 27.
Bighorn Basin:
Thermopolis: Rain likely mainly after 11 a.m., cloudy today with a high near 53 and windy overnight with rain and snow likely, a low near 37 and wind gusts as high as 38 mph.
Cody: Chance of rain mainly after 1 p.m., cloudy today with a high near 51 and rain and snow likely overnight with a low near 36 and wind gusts as high as 21 mph.
Greybull: Rain likely mainly after 1 p.m., cloudy today with a high near 53 and cloudy and windy overnight with rain likely mainly after midnight, a low near 37 and wind gusts as high as 37 mph.
North Central:
Buffalo: Chance of rain mainly after 3 p.m., mostly cloudy and breezy today with a high near 58 and wind gusts as high as 22 mph. Windy overnight with rain likely, a low near 40 and wind gusts as high as 43 mph.
Sheridan: Patchy fog before 9 a.m., chance of rain after 3 p.m., cloudy today with a high near 52 and cloudy overnight with patchy fog before 9 p.m., rain likely mainly after midnight, a low near 33 and wind from 19-24 mph after midnight.
Story: Chance of rain mainly after 3 p.m., cloudy today with a high near 56 and patchy fog before 9 p.m. overnight with rain likely mainly after 9 p.m., a low near 35 and wind gusts as high as 39 mph.
Northeast:
Gillette: Patchy fog before noon, chance of rain after noon, cloudy today with a high near 60 and wind gusts as high as 31 mph. Breezy overnight with rain, a low near 37 and wind gusts as high as 38 mph.
Newcastle: Patchy fog before noon, chance of rain after noon, mostly cloudy today with a high near 62 and wind gusts as high as 31 mph. Rain near certain overnight with a low near 42 and wind gusts as high as 29 mph.
Moorcroft: Patchy fog before noon, chance of rain after noon, cloudy today with a high near 63 and wind gusts as high as 28 mph. Rain overnight with a low near 37 and wind gusts as high as 28 mph.
Eastern Plains:
Torrington: Areas of dense fog before 9 a.m., slight chance of rain after noon, mostly cloudy today with a high near 62 and wind gusts as high as 25 mph. Mostly cloudy overnight with a chance of rain after 9 p.m. and a low near 44.
Wheatland: Chance of rain mainly after noon, mostly cloudy today with a high near 62 and mostly cloudy overnight with a chance of rain after 9 p.m. and a low near 46.
Kaycee: Chance of rain mainly after 4 p.m., cloudy today with a high near 56 and rain likely overnight with a low near 38.
Southeast:
Cheyenne: Areas of dense fog before 9 a.m., slight chance of rain after 9 a.m., mostly cloudy and breezy today with a high near 57 and wind gusts as high as 30 mph. Mostly cloudy and breezy overnight with a chance of rain mainly after midnight, a low near 41 and wind gusts as high as 30 mph.
Laramie: Chance of rain mainly after 9 a.m., mostly cloudy and breezy today with a high near 56 and wind gusts as high as 30 mph. Mostly cloudy overnight with a chance of rain, a low near 38 and wind gusts as high as 25 mph.
Pine Bluffs: Areas of dense fog before 9 a.m., mostly cloudy and breezy today with a high near 61 and wind gusts as high as 30 mph. Mostly cloudy overnight with a chance of rain mainly after midnight and a low near 42.
South Central:
Rawlins: Rain likely mainly after 9 a.m., cloudy today with a high near 55 and cloudy and breezy overnight with rain likely, a low near 37 and wind gusts as high as 35 mph.
Encampment: Rain likely mainly after 3 p.m., mostly cloudy today with a high near 54 and rain and snow likely overnight with a low near 36.
Baggs: Rain likely mainly after 9 a.m., cloudy today with a high near 55 and rain near certain overnight with a low near 35.