Chance of rain and snow in the west, otherwise mostly sunny in Wyoming on Tuesday. Chance of rain and snow, windy in some areas overnight. Highs from the upper 40s to low 60s. Lows from the teens to upper 30s.
Central:
Casper: Mostly sunny and breezy today with a high near 64 and wind gusts as high as 36 mph. Mostly cloudy and very windy overnight with a chance of rain mainly before 9 p.m., a low near 34 and wind gusts as high as 60 mph.
Riverton: Increasing clouds and breezy today with a high near 61 and wind gusts as high as 38 mph. Partly cloudy and windy overnight with a low near 34 and wind gusts as high as 41 mph.
Glenrock: Mostly sunny and breezy today with a high near 62 and wind gusts as high as 35 mph. Partly cloudy and breezy overnight with a slight chance of rain after 5 a.m., a low near 35 and wind gusts as high as 40 mph.
Southwest:
Evanston: Rain and snow near certain today with a high near 49 and breezy overnight with snow likely, a low near 24 and wind gusts as high as 40 mph.
Green River: Chance of rain after 2 p.m., increasing clouds and breezy today with a high near 56 and wind gusts as high as 38 mph. Mostly cloudy and breezy overnight with a chance of rain and snow, a low near 26 and wind gusts as high as 33 mph.
Cokeville: Snow and rain likely today with a high near 50 and wind gusts as high as 20 mph. Breezy overnight with rain and snow likely, a low near 16 and wind gusts as high as 29 mph.
Western Wyoming:
Pinedale: Rain likely, breezy today with a high near 48 and wind gusts as high as 28 mph. Breezy overnight with rain and snow likely, a low near 20 and wind gusts as high as 30 mph.
Alpine: Snow and rain near certain today with a high near 52 and breezy overnight with rain and up to 2 inches of snow, a low near 22 and wind gusts as high as 25 mph.
Big Piney: Rain likely mainly after 2 p.m., increasing clouds and breezy today with a high near 49 and wind gusts as high as 26 mph. Breezy, gradually becoming mostly clear overnight with a chance of rain and snow, a low near 18 and wind gusts as high as 28 mph.
Northwest:
Dubois: Rain and snow likely after 2 p.m. today with a high near 49 and windy, gradually becoming mostly clear overnight with rain and snow likely, a low near 24 and wind gusts as high as 39 mph.
Jackson: Snow and rain near certain today with a high near 51 and breezy overnight with rain and snow near certain, a low near 20 and wind gusts as high as 26 mph.
Old Faithful in Yellowstone National Park: Snow and rain likely today with a high near 48 and up to 3 inches of snow near certain overnight with a low near 19 and wind gusts as high as 25 mph.
Bighorn Basin:
Thermopolis: Sunny and breezy today with a high near 61 and wind gusts as high as 23 mph. Mostly cloudy and windy overnight with a chance of rain after 3 a.m., a low near 32 and wind gusts as high as 38 mph.
Cody: Chance of rain after 5 p.m., otherwise mostly sunny today with a high near 55 and mostly cloudy overnight with a chance of rain and snow and a low near 32.
Ten Sleep: Increasing clouds today with a high near 63 and wind gusts as high as 24 mph. Mostly cloudy and breezy overnight with rain and snow likely, a low near 32 and wind gusts as high as 30 mph.
North Central:
Buffalo: Mostly sunny today with a high near 59 and partly cloudy and breezy overnight with a chance of rain and snow mainly after 4 a.m., a low near 35 and wind gusts as high as 37 mph.
Sheridan: Mostly sunny today with a high near 57 and mostly cloudy overnight with a chance of rain and snow after 2 a.m., patchy blowing snow after 5 a.m., a low near 27 and wind from 11-16 mph.
Big Horn: Mostly sunny today with a high near 57 and mostly cloudy overnight with a chance of rain and snow and a low near 32.
Northeast:
Gillette: Sunny today with a high near 62 and wind gusts as high as 28 mph. Partly cloudy and windy overnight with a chance of rain and snow, a low near 35 and wind gusts as high as 48 mph.
Newcastle: Mostly sunny today with a high near 60 and wind gusts as high as 18 mph. Increasing clouds overnight with a low near 37 and wind gusts as high as 17 mph.
Hulett: Mostly sunny today with a high near 62 and wind gusts as high as 23 mph. Mostly clear and breezy overnight with a chance of rain and snow, a low near 34 and wind gusts as high as 30 mph.
Eastern Plains:
Torrington: Patchy dense fog before 9 a.m., mostly sunny today with a high near 64 and partly cloudy overnight with a low near 35.
Douglas: Sunny today with a high near 64 and wind gusts as high as 25 mph. Mostly cloudy and breezy overnight with a low near 34 and wind gusts as high as 35 mph.
Kaycee: Mostly sunny and breezy today with a high near 64 and wind gusts as high as 28 mph. Windy, mostly cloudy, gradually becoming mostly clear overnight with a low near 34 and wind gusts as high as 40 mph.
Southeast:
Cheyenne: Mostly sunny today with a high near 61 and partly cloudy and breezy overnight with a low near 33 and wind gusts as high as 30 mph.
Laramie: Mostly sunny today with a high near 57 and partly cloudy and breezy overnight with a low near 31 and wind gusts as high as 35 mph.
Chugwater: Mostly sunny today with a high near 64 and wind gusts as high as 25 mph. Partly cloudy and breezy overnight with a low near 39 and wind gusts as high as 35 mph.
South Central:
Rawlins: Mostly sunny and breezy today with a high near 56 and wind gusts as high as 35 mph. Mostly cloudy and windy overnight with a chance of rain and snow, a low near 29 and wind gusts as high as 50 mph.
Encampment: Mostly sunny today with a high near 55 and wind gusts as high as 25 mph. Mostly cloudy and breezy overnight with a chance of rain and snow, a low near 29 and wind gusts as high as 40 mph.
Wamsutter: Chance of rain after 5 p.m., otherwise mostly sunny and windy today with a high near 54 and wind gusts as high as 36 mph. Windy, cloudy, gradually becoming partly cloudy overnight with rain and snow likely, a low near 26 and wind gusts as high as 37 mph.